Tchad : un nouveau bureau pour l’Union des jeunes avocats

Dresser le bilan des activités, échanger en famille et à cœur ouvert, procéder à un inventaire des nouveaux défis à relever, élire une nouvelle équipe sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour.



Maître Lokoulde Francis, le président sortant, souligne les défis relevés à relever : "Notre engagement pour servir l'association n'a été guidé que par le seul souci d'apporter notre pierre de contribution à son édification et s'est inscrit dans une logique de redynamisation, à un moment où les défis auxquels sont confrontés les jeunes avocats se définissaient de plus en plus énormes."