Tchad : un nouveau centre de lutte contre la drépanocytose inauguré à N'Djamena

"Huit mois après la pose de la première pierre pour la construction de ce Centre national pour la lutte contre la drépanocytose, aujourd'hui nous avons pu réaliser notre rêve en faveur des personnes victimes de la maladie appelée la drépanocytose", a déclaré Hinda Déby.



Elle a félicité les membres de la Fondation pour l'aboutissement de ce projet, ainsi que les partenaires et les bonnes volontés qui ont permis la concrétisation.



Hinda Déby a exhorté le personnel de l'hôpital à prendre soin du Centre. Selon elle, il permettra de donner un sourire aux enfants et aux femmes victimes de la maladie.



La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire affectant les chaines de l'hémoglobine. Les globules rouges sont déformés et prennent une forme de faucille.