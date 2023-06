Tchad : un nouveau centre de santé équipé voit le jour au Borkou

Dans le cadre du projet "Nglaha" visant à promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités dans le nord du Tchad, un centre de santé a été construit et équipé par le projet Balké à Faya, dans la province du Borkou.



Ce bijou architectural comprend deux salles d'hospitalisation, une salle de consultation, une pharmacie, deux latrines et un forage alimenté par l'énergie solaire. Il a été réalisé pour répondre aux besoins de la communauté locale.



La cheffe de mission de l'OIM au Tchad, le délégué provincial de la santé et le chef du canton Donza ont conjointement appelé la population à prendre grand soin de cette infrastructure vitale qui est maintenant à leur disposition.



Au nom de la population bénéficiaire, le préfet de Borkou a exprimé sa gratitude envers les partenaires, à savoir l'OIM, le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix et le ministère fédéral allemand. Il a souligné que les actions entreprises par ces acteurs en faveur des populations vulnérables sont multiples et hautement appréciées.