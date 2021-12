Tchad : un nouveau commandant de groupement de la GNNT au Mandoul

Le directeur général de la garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), le général Abakar Choua Allahi, a présidé le 19 décembre à la place des martyrs de la ville de Koumra, la cérémonie de passation de service entre les commandants entrant et sortant du groupement de la GNNT de la province du Mandoul.



La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Mandoul, le général Hissein Dakou.



Le passage des troupes en revue, la remise de l’étendard et défilé militaire sont les temps forts qui ont marqué cette cérémonie qui a drainé une foule.



Le directeur général de la GNNT a instruit ses éléments de la province de reconnaître désormais le colonel Mahamat Issa Galmaye comme leur chef et d'obéir à ses ordres. Auusitôt, le commandant entrant de la GNNT de la province du Mandoul a mis les troupes sous sa responsabilité.