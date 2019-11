Tchad : un nouveau président à la tête de l'Université de N'Djamena

Un nouveau président de l'Université de N'Djamena a été nommé ce vendredi 29 novembre 2019 par décret du chef de l'Etat. Il s'agit du professeur Mahamat Saleh Daoussa Haggar. Il remplace le professeur Mahamat Barka, appelé à d'autres fonctions.



L' enseignant-chercheur en mathématiques, Mahamat Saleh Daoussa Haggar est âgé de 41 ans. Il est maître de conférence agrégé par le CAMES et a occupé les postes de responsable de la formation doctorale en mathématiques et directeur du laboratoire de modélisation en mathématiques, informatique et application de l'université de N'Djamena. Il a notamment étudié au Burkina Faso et au Sénégal.



Cinq autre enseignants-chercheurs et professeurs ont été nommés à l'Université de N'Djamena : Dr. Djikoloum Benjamin (vice-président chargé des enseignements), Pr. Ngarasta Ngarkodji (vice-président chargé de la recherche et des écoles doctorales), Dr. Bintou Abderaman (Directeur des affaires académiques), Dr. Souraya Tidjani Kondol (directeur des affaires administratives et des ressources humaines), et Mme. Haouye Mahamat à un nouveau postr (directrice du système d'information et de la communication.