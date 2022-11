Tchad : un nouveau syndicat pour assainir l'administration territoriale

Il s'agit du Syndicat national des professionnels de l'administration du territoire (SYNPAT) qui a lancé ses activités ce 19 novembre. "L'administration du territoire de notre pays est devenue un dépotoir de toutes ordures", constate la secrétaire générale du nouveau syndicat Ndeingar Sonia.



Malheureusement, il n'y a aucune volonté "de l'assainir, de la professionnaliser et de la redynamiser". Pour preuve, les textes qui fixent les critères claires de découpage administratif manquent. Les créations de nouvelles unités administratives "répondent souvent aux volontés politiques", explique Ndeingar Sonia. Les administrateurs "nommés par message" n'ont pas la compétence nécessaire.



La création du syndicat vise donc à "contribuer à l'assainissement, la professionnalisation, à la modernisation et à la redynamisation", explique l'administration territoriale. Pour y parvenir, le syndicat entend entre autres défendre et promouvoir les intérêts des membres, faire des propositions et plaidoyers et lutter pour la responsabilisation des cadres de l'administration.



Les moyens d'action que se donne le syndicat sont le soutien de ses membres, les propositions pour la bonne marche de l'administration territoriale et la saisine de la justice en cas d'atteinte des droits de ses membres.