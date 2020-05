Tchad : un nouvel ambassadeur en Ethiopie et représentant auprès de l'UA nommé par décret

Au terme du décret n°1021/PR/MAEIACID/2020, MAHAMAT ALI HASSAN est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie avec résidence à Addis-Abeba et Représentant Permanent auprès de l'Union Africaine.



Il remplace l'Ambassadeur FADLASSID ALI NAFA.



Le décret est pris sur proposition du ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine, de la Coopération Internationale et de la Diaspora.