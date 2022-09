Tchad : un nouvel organe de gestion des élections suggéré au Dialogue national

Les travaux du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), lancés depuis le 20 août 2022, se sont poursuivis en plénière. Les participants se sont scindés en 5 commissions, elles-mêmes subdivisées en sous-comité.



Ainsi, après la mise en place de la commission n° 2 dont le thème est : « Forme de l’Etat, Constitution, réforme institutionnelle et processus électoral », et après l’installation de son bureau le 7 septembre 2022, celle-ci s’est éclatée en trois sous-comités dont le sous-comité n° 3 qui a pour thématique « Partis politiques et processus électoral ».



Sur la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), certains participants estiment que le mot CENI sonne mal car il rappelle de mauvais souvenirs. Il faut donc changer d’appellation de l’organe de gestion des élections dans notre pays. Il a été proposé « Agence Nationale chargée de la Gestion des Elections (ANGE) ».



Pour la typologie de la CENI, la majorité des participants estiment que l’organisation des élections est une question hautement politique qui doit revenir aux politiciens. Ils proposent donc une CENI politique, même si certains proposent que la société civile y participe aussi. Sur le mandat de la CENI, les participants sont unanimes pour une CENI permanente.

Et concernant l’effectif des membres de la CENI, les participants proposent un nombre réduit des membres de la CENI, avec un remplacement par tiers tous les 5 ans.



A propos du Bureau Permanent des Elections (BPE), les participants recommandent qu’il soit une structure administrative et technique de la CENI permanente. En tout état de cause, les participants proposent qu’il soit mis en place un organe de gestion des élections qui soit constitutionnalisé, indépendant et consensuel, avec un effectif réduit de ses membres, dont la compétence et l’impartialité doivent être avérées.