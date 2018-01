Tchad : un numéro vert lancé pour lutter contre les détournements financiers

Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Fadoul a présidé ce mercredi 10 janvier 2018, à la direction générale de la douane de Ngueli, à l'installation officielle de l’inspection générale des finances, la direction générale des douanes et des droits indirects, la force d'appui aux régies constitué essentiellement des éléments de la garde républicaine et le lancement du numéro vert « 700 » placé sous le thème « Signaler pour mieux agir ».



Cette panoplie d'activités s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des finances publiques et de la sécurisation des recettes publiques pour lutter contre le détournement des fonds générés par les différentes régies financières. Ces détournements sont opérés par des agents indélicats avec la complicité passive de certains opérateurs, empêchant le trésor public de récolter des recettes conséquentes.



Le lancement du numéro vert 700 permet à chaque opérateur économique ou tout autre individu d’alerter l'inspection générale des finances pour dénoncer tout agent indélicat qui chercherait à se faire corrompre dans le cadre de la délivrance d'un papier administratif ou du paiement d’une taxe.



Après signalisation, l’agent véreux sera immédiatement arrêté par la force d’appui aux régies mise en place pour la circonstance.



Le commandant de la DGSSIE, le général Mahmat Idriss Déby Itno a mis à la disposition du ministère des finances et du budget 500 éléments dont 36 officiers, à bord 36 véhicules. La force militaire est sous le commandement du colonel Souleymane Adam Dicki. Elle constitue une force de répression contre la corruption au niveau de toutes les régies financières.