Tchad : un opérateur accusé d’écoutes téléphoniques de ses salariés

La compagnie de téléphonie mobile Tigo procède ces derniers temps à des licenciements abusifs de ses agents en violation des textes en vigueur au Tchad.



Pire encore, elle aurait mis sur écoute sans aucune réquisition judiciaire certains de ses agents, et s’en sert comme un motif de renvoi, en reprochant à ces derniers de divulguer le secret professionnel.



Ce phénomène commence à inquiéter ces derniers et contribue à alimenter un climat de méfiance.



Alwihda Info reviendra dans une enquête approfondie sur la manigance qui s'opère au sein de cette compagnie de téléphonie mobile avec la complicité passive et l’oeil bienveillant de la direction générale de Tigo dans les heures qui suivent avec de documents compromettants.