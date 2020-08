Tchad : un plaidoyer de la société civile pour améliorer la condition des jeunes

Se félicitant de la place accordée aux femmes à des postes de responsabilité, le Rassemblement déclare qu'il en souhaite encore plus. "La question jeunesse, question aussi cardinale pour les plus hautes autorités, connaîtra de bonnes issues", se rassure Esaie Yambaye Esaie.



Aussi, le Rassemblement sollicite du gouvernement la reprise de la formation des formateurs suspendue depuis un certain temps, laissant perplexe les doctorants et les chercheurs pour la période post-électorale.



Par ailleurs, le Rassemblement salue l'élévation du chef de l'État à la dignité de Maréchal. Il estime que cette distinction est méritée sachant qu'il s'est rendu sur le théâtre affrontements.