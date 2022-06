Tchad : un plaidoyer de terrain contre les conflits agriculteurs-éleveurs au Mandoul

L'objectif de cette campagne est d'informer et sensibiliser les éleveurs et agriculteurs sur le respect des voies de transhumance, indique Alladoumbaye Mathias, chef de mission du CNJT. La campagne vise également à sensibiliser les autorités administratives et judiciaires sur le respect des textes en vigueur.



Le préfet du département du Mandoul Occidental, Maimara Haba Adji, appelle les différents acteurs et les chefs traditionnels à respecter les textes qui règlementent les conflits. Il exhorte les éleveurs et les responsables des ferriques à respecter les règles de pâturage du bétail.



Les chefs traditionnels sont pour leur part invités à sensibiliser la population contre les conflits et l'injustice. Les éleveurs doivent respecter la date d'arrivée et la date de départ en période de labour et de récolte, tandis que les agriculteurs doivent respecter les voies de transhumance.