Tchad : un policier municipal violemment molesté par des militaires à Mao

L'affaire suscite l'indignation à Mao où les jeunes de la ville réclament justice. Le policier Lool Adj a le visage tuméfié et est souffrant. Qui a donné l'ordre de s'en prendre au policier municipal ? La question reste en suspend. Les militaires qui s'en sont pris au policier sont identifiés comme appartenant aux corps de la garde nomade et de la gendarmerie.



Alwihda Info n'est pas parvenu à joindre le substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mao, Zakaria Hassaballah, pour avoir d'amples explications. Au micro de la radio locale le 11 mars, le substitut du procureur a affirmé ne rien n'avoir à dire pour le moment sur l'affaire.



Les causes de l'agression du policier sont confuses mais seraient liées à une descente au marché de Mao d'une équipe de la force mixte mise en place pour déguerpir les marchandises qui se trouvent en bordure de rue.



La commission (police municipale, police nationale, gendarmes, garde nomade) a été mise en place il y a une semaine. Au cours d'une descente le 10 mars au marché de Mao, une équipe de la commission s'est aperçue du non respect des mesures par un commerçant. Ce dernier a tenté de faire jouer une relation tandis que le policier municipal s'y est opposé.



Joint par Alwihda Info, le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali, explique avoir transporté la victime à l'hôpital provincial de Mao pour des soins. Le policier se trouve actuellement à son domicile en convalescence.



La commission mixte de sécurité, la famille de la victime et la commune de Mao ont déposé plainte pour éclaircir cette affaire et identifier les auteurs.