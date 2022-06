Tchad : un pont de franchissement inauguré provisoirement à Mouraye

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a inauguré provisoirement le pont de franchissement du village Maragne dans la sous-préfecture de Mouraye, département de Bahr-Azoum.



Long de 60 mètres, le pont de franchissement du village Maragne marque une étape essentielle dans la vie des usagers de la route Am-Timan - Mongo - Mouraye - Kerfi. L'ouvrage est construit avec le financement de l'Union européenne à travers le ''Programme de développement inclusif des zones d'accueil du Tchad (DIZA-EST)''. Il est exécuté par l'ONG ACRA et l'Association des jeunes pour le renouveau et le progrès du Salamat (AJRPS).



La réalisation de l'infrastructure a vu la participation des communautés de base, des services techniques de l'État, des associations de développement cantonal et des communautés villageoises.



Le chef de Projet DIZA-EST/Salamat, Mahamat Abakar a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement du Tchad, à l'Union européenne et à l'Agence française de développement pour leurs appuis techniques et financiers qui ont rendu possible l'exécution du présent ouvrage. Il rend un hommage mérité à l'ensemble des parties prenantes et aux travailleurs qui ont contribué à la conception et à la réalisation de ce pont.



Inaugurant l'infrastructure, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam témoigne sa satisfaction et son attachement au programme de développement inclusif des zones d'accueil du Tchad qui vise à améliorer le niveau de résilience économique, sociale et environnementale des bénéficiaires directs issus des populations pour leur autonomisation.



Soucieux de la paix et de la sécurisation de sa province, le gouverneur a saisi l'occasion pour rencontrer les leaders religieux et traditionnels, les forces de l'ordre, et la jeunesse pour les exhorter à la culture de la paix, au vivre-ensemble, et à la cohabitation pacifique.