Tchad : un présumé voleur de câbles électriques abattu sur le site pétrolier de Kome

Le 7 août 2023, un individu présumé avoir volé des câbles électriques sur le site pétrolier de Kome, a été abattu par les gendarmes et les agents de sécurité de ce site.



Le vol de câbles électriques sur le site pétrolier de Kome est un problème croissant, malgré les efforts déployés par diverses organisations et les chefs traditionnels pour sensibiliser les villages sur les méfaits de cette pratique qui écourte la vie des jeunes.



Malheureusement, ces initiatives de sensibilisation semblent avoir peu d'effet. L'Entente des Populations de la Zone Pétrolière (EPOZOP), une association active dans la région de Nya, multiplie les campagnes de sensibilisation auprès des jeunes pour lutter contre ce phénomène.



Ces efforts se concentrent souvent sur des conseils dans le domaine de l'agriculture, visant à augmenter la production agricole. Cependant, malgré ces actions, chaque jour apporte son lot de morts parmi les jeunes, des voleurs de câbles électriques abattus par les forces de sécurité.



Il est peut-être nécessaire que le gouvernement tchadien envisage de créer des entreprises ou des sociétés pour réduire le chômage parmi les jeunes de Nya, et ainsi mettre un terme à ces vols récurrents sur le site pétrolier de Kome.



Dans le cas contraire, cette pratique continuera d'avoir des conséquences incalculables sur l'économie nationale, et causera la perte de jeunes, qui sont pourtant l'avenir du pays. Certains jeunes interrogés sur le sujet se demandent si le vol de câbles électriques est devenu un prétexte pour commettre des meurtres.



La loi sanctionne-t-elle le vol ? Si oui, où sont les criminels ayant volé des milliards et d'autres biens publics ? Dans un pays où la justice devrait prévaloir, ces individus devraient répondre de leurs actes devant la loi plutôt que de perdre la vie de manière extrajudiciaire.



D'autres affirment qu'ils intensifieront leurs efforts pour sensibiliser leurs frères et sœurs de Nya à ne pas offrir d'opportunités à ces actes criminels à l'avenir.