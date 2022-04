Tchad : un projet pour stimuler la capacité de lecture chez les enfants

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mog-nan Djimounta et le directeur national de World Vision Tchad, Evariste Habiyabère, ont signé une convention ce 8 avril 2022, informe le département ministériel.



La convention permettra au ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique de travailler de près avec World Vision. Il impliquera, désormais, ses services déconcentrés dans toutes les activités de l'ONG, afin d'aider les enfants dans le processus d'apprentissage de la lecture.



Dans le secteur de l'éducation, World Vision Tchad met en œuvre le projet appelé UL (Unlock Literacy). Ce modèle de projet a pour objectif de stimuler la capacité de lecture chez les enfants dès leurs premières classes de primaire. Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, les écoles, les familles et les communautés, précise le directeur national de World Vision Tchad, Evariste Habiyabère.