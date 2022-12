Tchad : un recouvrement des ressources "plus important que prévu" en 2022

L'exécution du budget de l'État en 2022 est encourageante. Au troisième trimestre, le niveau de recouvrement des ressources s'élève à 1063,83 milliards de FCFA pour une prévision de 1189,76 milliards de Francs CFA, selon des chiffres du ministère des Finances et des Comptes publics. Le taux de réalisation est de 89%.



Ce niveau de recouvrement plus important que prévu est essentiellement imputable à un bon niveau de recouvrement des recettes pétrolières et non pétrolières.



Le niveau d'exécution des dépenses publiques se situe à 864,03 milliards de Francs CFA (non compris la subvention à la Société nationale d'électricité) pour une prévision de 1203 milliards de Francs CFA (y compris la subvention à la SNE) correspondant ainsi au niveau de réalisation de l'année 2021 à la même période.