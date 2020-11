Tchad : "un régime présidentiel intégral n'a pas besoin d'une Primature nécessairement"

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a estimé vendredi qu'il ne faut pas forcément changer la Constitution de la 4ème République mais plutôt la "renforcer afin qu'elle soit suffisamment opérationnelle pour trouver les pesanteurs et ressorts nécessaires permettant au peuple tchadien d'accéder à son développement".



"Je crois que c'est ça la vision du Maréchal du Tchad. Le Maréchal du Tchad l'a dit ici, nous voulons la paix. La paix, il faut une démocratie à la base qui fonctionne normalement. Dès lors que nous allons avoir une démocratie à la base, appuyé d'un Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles qui est opérationnel, appuyé d'un Sénat qui est opérationnel, appuyé des autres institutions, je suis sûr que le tchadien va vivre en paix", a déclaré Haroun Kabadi aux assises du 2ème Forum national inclusif.



Selon lui, "sans cela, nous ne pouvons pas continuer à vouloir reculer comme certains l'ont dit. On est parti avec une 4ème République qui fonctionne. Pourquoi voulez vous revenir encore à une Primature ? Un régime présidentiel intégral n'a pas besoin d'une Primature nécessairement, ça a besoin d'un vice-Président. Que ce vice-Président vienne du Centre, du Nord et tout ça, moi ça ne me dit absolument rien mais l'essentiel qu'il soit quelqu'un qui appuie le chef de l'État pour que le travail de notre pays aille de l'avant".



Et d'ajouter : "d'autres l'ont dit, qu'il y ait deux vices-Président, trois vices-Présidents, ça c'est maintenant au Maréchal de décider combien de vice-Présidents il a besoin pour pouvoir faire fonctionner ce pays. Dans tous les cas, je crois que la question est ouverte".



La résolution sur l'instauration du poste de vice-président semble se dégager à l'issue des débats.