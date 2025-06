Tchad : un symposium pour la paix au centre des activités de ASJT

L'Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens (ASJT) a organisé un symposium ce 04 juin 2025 au Musée national du Tchad, axé sur deux thèmes.



Le premier thème, « le rôle des organisations de la société civile dans la consolidation des droits de l'homme et la cohésion sociale », met en lumière les rôles que jouent ces entités à la recherche de la paix en prônant le respect des droits humains, la valorisation du dialogue, le pardon, le respect de l'être humain dans la diversité culturelle.



Le second thème, « le rôle des femmes dans le mécanisme de prise des décisions et la résolution des conflits », permet de souligner la capacité des femmes dans la résolution des différents conflits, mais elles sont souvent négligées compte tenu de leur féminité.



Selon Mahamat Tanguir, président de ASJT, ce symposium vise à échanger avec le public pour promouvoir une justice équitable, à valoriser le rôle de la femme au sein de la société, à travers les prises des décisions sur le plan politique, sociale et communautaire.



Il a souligné que l’ASJT travaille dans 10 provinces du Tchad, pour lutter contre les maux qui entravent le développement, ainsi lutter contre l'analphabétisme en renforçant la scolarisation des enfants, surtout les filles.