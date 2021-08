Tchad : une 2ème édition du Forum national de la jeunesse annoncée

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a annoncé mercredi la tenue très prochaine, à N’Djamena, de la 2ème édition du Forum national de la jeunesse.



Ledit forum aura la double mission d’évaluer le niveau de mise en œuvre des résolutions et recommandations de la 1ère édition de 2018 et de poser en même temps, un diagnostic profond des problèmes et défis actuels de la jeunesse tchadienne, afin d’y proposer de pistes de solutions.



"Cette messe permettra aux représentants des jeunes de 23 provinces et de la diaspora, de disposer d’un cahier de doléances pour que ses aspirations les plus profondes soient prises en compte, lors du prochain dialogue national inclusif", selon le ministre.



Routouang Mohamed Ndonga Christian invite les partenaires bilatéraux et multilatéraux, tant du secteur public que privé ainsi que les opérateurs économiques et bonnes volontés, à les accompagner pour la tenue effective et la réussite de la 2ème édition du Forum national de la jeunesse.