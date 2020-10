Tchad : une École de commerce française va ouvrir un campus à N’Djamena

L’Université africaine de management et de l’innovation (UAMI) offre désormais l’opportunité aux nouveaux bacheliers et étudiants tchadiens, tout en restant au pays, d’avoir des diplômes de renoms internationaux dans divers domaines, en Communication, Marketing, Qualité, Finances, Achats, Ressources humaines, Commerce International et Gestion. Ceci grâce à l’ouverture prochaine d’un campus de l’École de Commerce de Lyon France à N’Djamena, au sein de l’UAMI.



La convention de partenariat signée jeudi 1er octobre 2020 en France entre les deux présidents, Sahoulba Gontchomé et Hervé Diaz, permettra aux étudiants de l’UAMI qui le souhaitent, d'accéder aux diplômes délivrés par l’Ecole de Commerce de Lyon, tout en étant au pays.



La convention du partenariat fixe les conditions dans lesquelles les deux parties s’engagent à mettre en œuvre leurs compétences ainsi que leurs pédagogies respectives pour permettre aux étudiants de l’UAMI de bénéficier des diplômes de l’ECL, à savoir Bachelors of Business, le diplôme de commerce MBA et le Doctorat.



Ce partenariat entre dans la vision du président directeur général de l’UAMI, M. Sahoulba Gontchomé qui est celle d’ouvrir la formation de l’enseignement supérieur tchadien sur le plan international et permettre aux jeunes de décrocher des diplômes reconnus des grandes écoles internationales.



Par cette convention, l’Université Africaine de Management et de l’Innovation fait entrer le Tchad dans le cercle fermé des pays qui ont des campus locaux de formation à distance afin que les étudiants aient un double diplôme de l’Ecole de Commerce de Lyon et de l’UAMI au Tchad.



Le président Directeur Général de l’UAMI, Sahoulba Gontchomé se félicite de cet accord premier dans le milieu de l’enseignement supérieur tchadien et aussi le résultat de 30 années d'histoire et de parcours qui a commencé depuis octobre 1989 avec la création de l'Institut supérieur de Gestion, pour aboutir en octobre 2019 avec la sortie de la première promotion de l'Université Africaine de Management et de l’Innovation.



Le Président directeur général de l’UAMI déclare que son institution va continuer à œuvrer pour un enseignement de qualité à travers cette convention de partenariat avec l’Ecole de Commerce de Lyon.



« Avec cette dynamique que nous voulons insuffler à nos jeunes étudiants, cette dynamique est celle de l'auto-responsabilité, de l'auto-emploi ou pour être plus ambitieux de l'autoentrepreneur », se félicite Sahoulba Gontchomé.



Classée 3ème parmi les meilleurs Instituts universitaires privés du Tchad, l'UAMI se positionne en leader de la formation supérieure au Tchad avec plus de 15.000 diplômés formés en 30 ans d’existence.



Elle a été fondée en 1989 sous l’appellation de l’Institut supérieur de gestion, avant d'être transformée en Université africaine de management et de l’innovation.