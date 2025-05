Tchad : une action de salubrité au stade Olympique MIDI de Madjafa

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Lony, a effectué un déplacement au stade Olympique Maréchal Idriss Deby Itno, situé à Madjafa, dans le 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena, ce 28 mai 2025. L’intérêt de cette sortie était de venir encourager le comité chargé de la salubrité au sein du stade, et de se rassurer de l’avancement du travail.



Selon le ministre, avant l’inauguration du stade, 1500 personnes ont été recrutées, dont 800 volontaires en appui avec U-Report, 500 jeunes et 200 femmes techniciennes de surface qui sont chargés de mettre de la propreté au sein de cette structure sportive.



Cette tâche vise non seulement à assurer le nettoyage, mais aussi de veiller sur le stade avant, pendant et après son inauguration. Le ministre a félicité l’équipe pour son effort, pour plus d’encouragement. Maïdé Hamid Lony s’est impliqué dans la tâche en donnant le coup de balai avant de rassurer de sa disponibilité, à soutenir l’équipe.



Il a également salué la maturité des Tchadiens qui, lors de l’inauguration, ont assisté à la cérémonie dans le calme, soulignant les dispositions prises pour prévenir les risques de vandalisme. Enfin, il invite les Tchadiens à garder cet esprit, même pour des événements sportifs, que ce soit nationaux ou internationaux qui se dérouleront au sein de ce stade.