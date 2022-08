Tchad : une altercation entre deux douaniers pour un lit a failli dégénérer

A la direction générale des douanes et droits indirects, une altercation entre deux douaniers a failli dégénérer en mort d'hommes, samedi dernier aux environs de 10 heures.



En effet, un douanier a tiré à bout portant sur son collègue à quatre reprises sans l'atteindre, selon une source douanière contactée par Alwihda Info.



L'incident serait lié à une dispute pour un lit, entre les gardes du corps des sous-directeurs entrant et sortant des douanes et droits indirects.