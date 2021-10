Tchad : une campagne ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur au Kanem

C'est le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, qui a lancé la caravane ophtalmologique. Selon lui, l'accès à la santé constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités de la transition. Il a manifesté sa gratitude à la Fondation Grand Cœur et à l'équipe technique de la caravane ophtalmologique pour leurs actions humanistes.



Le délégué de la santé publique du Kanem a affirmé que cette caravane constitue une grande opportunité pour la province tant dans le dépistage, l'orientation et la prise en charge médico-chirurgicale des pathologies oculaires que sont la cataracte, le glaucome, la presbytie et la myopie.



Le chef de mission Kodou Choukou Tidjani a décrit l'objectif principal de la Fondation Grand Cœur qui est de voler au secours des vulnérables, surtout sur le volet santé oculaire (ophtalmologie). Elle accompagne aussi l'action gouvernementale qui consiste à éradiquer la cataracte du Tchad. Cette caravane traite, soigne et opère les yeux des patients. Après diagnostic, 500 personnes environ sont concernées par cette opération. En plus de cette campagne ophtalmologique, la Fondation prévu faire des forages avec panneaux solaires dans les gros villages.



La campagne se déroulera sur une semaine.