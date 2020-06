Tchad : une commission spéciale pour le recrutement de 20.000 jeunes à la Fonction publique

Les conséquences de la crise sanitaire liées à la pandémie de Covid-19 ne remettront pas en cause le recrutement de 20.000 jeunes à la Fonction publique. Un décret signé le 5 mai 2020 porte création, composition et fonctionnement d'une commission spéciale pour le recrutement de 20.000 diplômés à la Fonction publique.



La Commission spéciale est placée sous l'autorité du ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République. Elle a pour mission essentielle de coordonner et de superviser les travaux d'évaluation des besoins en ressources humaines réellement ressentis dans les différents départements ministériels et de statuer sur les projets de textes d'intégration des fonctionnaires ou de recrutement des contractueles de la Fonction publique, conformément aux quotas retenus à cet effet.



La commission est composée d'un président, de trois vice-présidents, de deux rapporteurs, et de neuf membres (ministres et Inspecteur général d'État).



Pour lui permettre de mieux accomplir sa mission, la Commission spéciale dispose d'une cellule technique d'appui dont la mission, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêt du ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République.



Le fonctionnement de la Commission spéciale est pris en charge par le Budget général de l'État. Le mandat de la Commission prend fin avec le dépôt du rapport final.



La mise en place de la Commission est notamment justifiée par les nécessités de service, sur proposition du ministre de la Fonction publique, du Dialogue social et du Travail.



Depuis la fin de l'année 2019 jusqu'à présent, plusieurs milliers de citoyens ont déjà été intégrés à la Fonction publique.