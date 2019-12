Tchad : une compétition pour promouvoir l’entrepreneuriat en milieu universitaire

L'Université de N’Djamena abritera du 14 au 21 décembre 2019, la deuxième édition de la compétition Hult Prize pour la promotion de l’entrepreneuriat en milieu universitaire.



D’après Bachar Moustapha Batran, directeur de campus de la fondation Hult Prize Tchad, cette deuxième édition sera organisée conjointement avec l’agence Universitaire de la Francophonie (AUF).



Le challenge de cette année consiste à amener les étudiants à développer des entreprises à but lucratif et ayant un impact positif sur l’environnement, d’où le thème : « l’entrepreneuriat vert pour une économie prospère ».



"Dans le contexte du Tchad où le défi du travail pour les jeunes est une priorité des hautes autorités, cette compétition apporte des pistes de solutions (...) Impossible n’est pas tchadien, vivre c’est oser. On est confiant que nos compétiteurs feront des merveilles sur la scène internationale, qu’il suffit de croire en eux pour que leur génie créateur explose", a ajouté Bachar Moustapha Batran.



25 projets sont en lice. Les compétiteurs viennent de différentes universités. Les meilleurs projets seront accompagnés par l’AUF en 2020.



L’équipe finaliste représentera le Tchad au niveau régional en vue de la grande finale prévue en septembre 2020 à New York, aux Etats Unis, pour le fameux prix d’un million de dollar.