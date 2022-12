Tchad : une coordination renforcée en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

La direction de la nutrition et de la technologie alimentaire du ministère de la Santé publique et de la Prévention, avec l'appui de l'Union Européenne, à travers le REACH, a organisé un atelier d'harmonisation de la coordination entre le comité technique permanent de nutrition et d'alimentation et les comités provinciaux de nutrition, d'alimentation et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, du 12 au 13 décembre 2022 à l'hôtel La Résidence de N'Djamena.



L'atelier a regroupé une quarantaine des personnes représentant le comité technique permanent de nutrition et d'alimentation, les comités provinciaux de nutrition et d'alimentation, le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle, les agences REACH, les ONG, et la délégation de l'Union européenne.



Le comité technique permanent de nutrition et d'alimentation et les comités provinciaux de nutrition et d'alimentation, sont des plateformes de coordination au niveau central et provincial. Le Programme de sécurité alimentaire nutritionnelle, étant un programme multisectoriel, a besoin d'une plateforme de coordination dynamique pour la mise en œuvre de ses activités dans cinq provinces.



Après une mission conjointe des différents acteurs, effectuée du 27 octobre au 3 novembre au niveau provincial, il est important d'avoir un cadre de concertation des comités provinciaux de nutrition, d'alimentation et de sécurité alimentaire et nutritionnelle afin d'harmoniser la coordination dans les provinces couvertes par la sécurité alimentaire nutritionnelle (Guéra, Logone Occidental, Ouaddaï, Tandjilé et Wadi Fira).



L'atelier a pour objectif de réunir les membres des comités provinciaux, les points focaux des cinq provinces couvertes par l'équipe du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle et les représentants des ONG partenaires du Programme sécurité alimentaire nutritionnel afin de pouvoir échanger et débattre sur l'organisation et le fonctionnement des comités, la mise en œuvre du Programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle, créer des passerelles et essayer d'améliorer la coordination.



Cet atelier est sous forme de retraite, avec des échanges participatifs et des discussions et réflexions en groupes.