Tchad : une délégation d'investisseurs européens reçue par la Première Dame

N'Djamena - La Première Dame Hinda Déby a reçu lundi une délégation pluridisciplinaire conduite par le conseiller principal de la Commission de l'Union européenne, Diego Canga Fano.



Le deux parties ont évoqué les potentialités du Tchad et les opportunités d'affaires.



La délégation comprend notamment des investisseurs dont un groupe qui "finance l'éducation de jeunes étudiantes en infirmerie et médecine", explique Diego Canga Fano. Il précise qu'il y a aussi "des personnes du monde du business espagnol qui sont venues, une grosse société, pour explorer les opportunités d'affaires au Tchad".



Par ailleurs, la délégation a acheminé une grande quantité de médicaments notamment pour l'hôpital Le bon samaritain de N'Djamena et la ville d'Ati. "Je vais faire le déplacement à Ati. Mon papa a travaillé à Ati, ma soeur est née à Ati. Je vais découvrir l'endroit où ma soeur est née et la maison de mes parents", explique Diego Canga Fano.



L'audience a eu lieu en présence de l’ambassadrice du Tchad en Belgique, Aziza Baroud.