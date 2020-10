Tchad : une délégation des Transformateurs échange avec l'ambassade des USA

Une délégation des Transformateurs a rencontré une mission diplomatique de l'ambassade des États-Unis au Tchad, a indiqué mardi le parti.



La chargée d'affaires de la représentation diplomatique, Mme. Jessica Ba, a échangé avec Succès Masra, président des Transformateurs, et ses équipes à N'Djamena.



"L'occasion a permis au parti Les Transformateurs et à la mission diplomatique d'échanger sur les questions majeures liées à la sincérité du forum en préparation, à la nécessité de l'ouverture de l'espace démocratique, à la liberté d'association politique, de participation plurielle aux choix démocratiques et de parler des différents appuis de l'ambassade des USA à la jeunesse tchadienne et aux forces de sécurité de notre pays pour la lutte contre le terrorisme", expliquent les Transformateurs.



Les Transformateurs affirment noter "avec grande attention la position américaine exprimée et réitérée, plaidant auprès des dirigeants tchadiens pour une participation de tous au processus électoral, y compris en tant que candidats, notamment la jeunesse et des femmes qui constituent l'écrasante majorité de notre pays".