Tchad : une délégation du FMI reçue à la Présidence

Le Président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby a reçu ce 26 mai une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par son directeur du département Afrique, M. Adébé Aemro Sélassié. La situation économique et financière du pays a été scrutée au cours des discussions, informe la Présidence.



Le 22 décembre 2021, le Conseil d’Administration du FMI a approuvé un nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit pour répondre aux besoins de financement de la balance des paiements et du budget du Tchad. Cinq mois après l’approbation de cette facilité élargie de crédit, cette délégation du FMI conduite par le directeur du département Afrique, M. Adébé Aemro Sélassié fait le déplacement du Tchad pour évaluer la situation économique et financière avec les plus hautes autorités.



Les discussions entre le chef de l’Etat et la délégation du FMI se sont déroulées en présence du ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin et des proches collaborateurs du président de la République.