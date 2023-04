Tchad : une étude de faisabilité sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement à Bongor

Le Groupe CECAM Consulting a mené une étude de faisabilité sur l’accès à l’eau potable et à l’hygiène de l’assainissement à Bongor. Après avoir organisé une enquête dans les différents quartiers de la commune, le groupe a tenu un atelier de restitution le 12 avril à Bongor, dans la province du Mayo Kebbi Est, dans le cadre du projet Bongor Ville Hospitalière porté par la commune de Bongor.



L'objectif de l'atelier était d'amener les membres du Cadre de Concertation Communale à examiner les travaux de collecte, d'analyse et de traitement des informations recueillies auprès des ménages dans la ville de Bongor. Le PDG du groupe CECAM Consulting, Socène Djasra Tham, s'est dit satisfait des résultats qui permettront de répondre aux besoins de la population.



Le maire 1er adjoint de la ville de Bongor, Norson Kampété, a salué le travail du groupe CECAM Consulting et du cadre de concertation, qui ont mené une enquête objective pour le bien-être de la population.