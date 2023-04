Tchad : une femme égorgée en plein jour à Walia Ngosso

Une femme a été assassinée en plein jour ce 26 avril à Walia Ngosso, à proximité de l'antenne Airtel et du bassin de rétention, dans le 9e arrondissement. Selon les témoins, la femme était en train de faire la cuisine lorsqu'un individu non identifié est entré chez elle et l'a égorgée à l'aide d'un couteau. L'incident s'est produit aux alentours de 14 heures. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire et rendre justice à la victime.



Les habitants de ce quartier sont préoccupés par le nombre croissant d'actes de violence dans la région. En effet, c'est le troisième cas d'assassinat à avoir été enregistré en un mois et demi seulement.