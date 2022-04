Tchad : une femme jette son fœtus dans un trou à Kelo

Une femme a jeté un fœtus d'environ 6 mois dans un trou au quartier Bargadje 1 dans le deuxième arrondissement de la ville de Kelo ce 9 avril 2022.



Le corps de l’avorton a été découvert par les habitants dudit quartier. Ce rejeton a été déposé dans un trou et emballé dans un plastique noire et un pagne.



Le chef de quartier informé, a alerté la police à son tour. Après le constat, la police a autorisé l'équipe de la voirie pour l'inhumation du fœtus dans le même lieu du drame.



Signalons que les auteurs de cet acte ne sont pas encore retrouvés. Une enquête est ouverte par la police contre les éventuels auteurs et coupables.