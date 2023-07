Tchad : une femme perd la vie dans un renversement de voiture près de Goz Beïda

Un tragique accident de voiture a coûté la vie à une femme et blessé plusieurs autres personnes hier, vendredi 28 juillet 2023. Le véhicule, en provenance d'Abéché, a été renversé par les eaux tumultueuses du wadi, déchaînées par les fortes pluies et les grêlons qui se sont abattus dans la zone. L'accident s'est produit à seulement 8 km de la ville de Goz Beïda, chef-lieu de la province.



La province de Sila est confrontée à des graves problèmes d'infrastructures routières. Les routes deviennent souvent impraticables pendant la saison des pluies. Les habitants sont ainsi privés de la possibilité de se déplacer en dehors de la ville pour vaquer à leurs activités, les rendant vulnérables face aux intempéries. Malgré cela, le gouvernement de transition, les cadres de la province et les autorités locales ont été incapables de régler cette situation depuis plusieurs années.



Il est crucial que des mesures soient prises rapidement pour améliorer les infrastructures routières de la province et garantir la sécurité des habitants. Les citoyens méritent de pouvoir se déplacer en toute sécurité, même pendant les périodes de fortes pluies. Des investissements et des efforts coordonnés seront nécessaires pour résoudre cette problématique et éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir.