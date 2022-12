Tchad : une fin d'année difficile pour les ménages à Sarh

La célébration des fêtes de fin d’année se poursuit. Le 25 décembre et le 1er janvier de chaque année constituent des moments de fête, célébrés souvent avec faste par la quasi-totalité de la population du monde.



A l’approche de ces moments, chacun s’active à les célébrer à sa façon. La fête de Noël ou fête de la Nativité, et la Saint Sylvestre, sont deux grandes fêtes qui connaissent une forte célébration à travers le monde. Lors des fêtes, l’on constate partout dans les quartiers, carrés, villages et autres lieux, une forte mobilisation en faveur de leur célébration.



Ainsi, dans certaines confessions religieuses, l’on pourrait observer des activités telles que la décoration des chapelles, la préparation des récits et chants de circonstances, et autres. Ceci dans le but de célébrer dans la chrétienne ces fêtes. Un tour à travers la ville de Sarh permet de se rendre à l’évidence qu’il y a une mobilisation en faveur de la célébration de ces fêtes.



Au grand marché de la ville de Sarh, l’on rencontre un nombre important de clients qui cherche coûte-que-coûte à s’acheter, soit des habits soit des chaussures, de la farine, pour leurs progénitures. Il en est de même pour les aliments, où chaque ménage veut s’offrir au moins un cabri pour la cause.



Cependant, le prix n’est pas toujours à la bourse de tous. Car, il faut au minimum 25 à 45 000 FCFA pour pouvoir s’en procurer. Même engouement du côté des salons de couture et de coiffure qui accueillent en majorité des enfants et des femmes pour la circonstance.



Interrogés par rapport à ces fêtes, Mme Alice Dénénodji, enseignante de son état souligne que cette année, les préparatifs des fêtes ne sont pas roses pour elle. Car les produits sont devenus très chers dans les différents marchés de la ville de Sarh. Mêmes avis partagé par Ngranodji Olivier, mécanicien, et Mbodou Ousman, peintre, qui préfèrent payer seulement à manger pour leurs progénitures.