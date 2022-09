Tchad : une formation des maîtres communautaires niveau zéro à Am-Timan

La formation des maîtres communautaires de niveau zéro s’est ouverte ce 19 septembre à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat.



Ils sont 292 participants de niveau zéro à prendre part à cette formation prévue pour une durée de 45 jours. Elle est organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, et ses partenaires à savoir le Tranforming education (GPF) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).



L'assise priorise certaines stratégies dans l'optique d'atteindre les objectifs consignés dans le Plan intérimaire de l'éducation pour tous (PIET).



Selon le délégué provincial de l'éducation nationale du Salamat, Mahamat Abdelaziz Attahir, la session de formation consiste à promouvoir les maîtres communautaires de niveau zéro au niveau 1, et réduire le nombre d’enseignants sans qualification sur le terrain. Il ajoute que cette formation entre dans la droite ligne de la politique éducative prônée par les plus hautes autorités de la transition.



A ce titre, le Projet de renforcement de l'éducation et l'alphabétisation du Tchad (PREAT) a fixé des objectifs de manière spécifique afin d'amener les participants à apprendre à plannifier des apprentissages, élaborer les fiches de préparation et de déroulement des leçons dans toutes les disciplines à enseigner, et bien d'autres techniques éducatives.