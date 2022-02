Tchad : une formation en leadership féminin organisée à Lai

A l'intention des femmes des différentes organisations féminines de la commune de Laï, il se tient du 3 au 5 février 2022, une formation en leadership féminin. Ces assises de trois jours visent à renforcer les compétences des femmes leaders de Laï, en autonomisation et leadership féminin.



Pour la présidente de l'Association pour l'appui aux filles-mères, Mme Saou Rose, ce projet s'inscrit dans un contexte de forts taux d'abandon scolaire des jeunes filles, à cause du manque de structures d'accompagnement des filles et femmes de la commune.



Le secrétaire général de la commune de Laï, Berassengar Bedoumro souligne que la vie associative connait des problèmes de leadership et beaucoup d'entre-elles sont inactives au processus de développement. Il ajoute que cette formation vient à point nommé, pour remédier les tares sociaux et organisationnels.



Pour ce faire, le secrétaire général exhorte les participantes à être attentives, et à bien cerner le contenu de la formation, afin de réorganiser le fonctionnement social dans la commune de Laï. Cette formation est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad.