Tchad : une grande rencontre des chefs traditionnels du Tibesti annoncée

Une grande rencontre entre le gouvernement, les autorités provinciales et leaders traditionnels des provinces du Nord du Tchad aura lieu dans les prochains jours à Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti. La rencontre est prévue pour le 25 octobre 2019.



Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des victimes de guerre et des anciens combattants, Mahamat Abali Salah, qui était en déplacement ces derniers jours au Bourkou et au Tibesti, notamment à la frontière avec la Libye, a demandé l’implication de toutes les autorités traditionnelles et différents acteurs à cette rencontre. Selon lui, les absents ne sauraient se plaindre ultérieurement.



Les chefs de canton du Bourkou se sont engagés à prendre part massivement à la rencontre du 25 octobre prochain, et ont, d’ores et déjà annoncé une campagne de sensibilisation.



« Nous pensons dans les jours à venir être le chef-lieu de la zone avec toutes les autorités traditionnelles, avec mon collègue de l’Administration du territoire pour qu’au moins, ce travail (de sécurisation de la zone, Ndlr) soit porté aussi par la population », a indiqué le ministre Mahamat Abali Salah.



Au cours de son déplacement, le ministre en charge de la défense a multiplié les rencontres avec les autorités locales et les autorités traditionnelles.