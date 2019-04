Tchad : une marche maintenue malgré l'interdiction des autorités

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayal Nely Vernisis a annoncé ce mardi le maintien de la marche du 25 avril sur toute l'étendue du territoire, malgré l'interdiction stricte des autorités.



"Etant engagés dans la quête permanente du bien-être et la défense des droits des populations, le CTVC, en collaboration avec d'autres associations soeurs de la société civile, artistes et activistes, a invité la population à sortir massivement pour une marche pacifique de protestation contre la pénurie du gaz. Malheureusement, le Gouvernement dans sa logique de restreindre la liberté d'expression a pris un arrêté pour interdite ladite manifestation sans qu'aucune raison valable ne soit avancée", explique Dingamnayal Nely Vernisis.



"En dépit de l'interdiction, nous avons montré la volonté de dialoguer avec le Gouvernement. Sur convocation du ministre de l'Intérieur, nous avons répondu ce matin à ladite convocation, cependant, ceux-là mêmes qui nous ont invités à dialoguer ont affiché une indisponibilité malgré notre volonté remarquée. Nous tirons de leçons relatives à cet échec et après consultation de la base, décidons de maintenir la marche du 25 avril 2019 sur toute l'étendue du territoire", souligne le président du CTVC.



Le CTVC rappelle que sa démarche s'inscrit dans une optique pacifique, appelle les tchadiens à manifester pacifiquement et à éviter les démons de la violence.