Tchad : une mère perd ses deux fils le même jour pour une histoire de jeu de cartes

Deux frères de sang ont été tués après une dispute autour d'un jeu de cartes qui a entrainé des affrontements intercommunautaires à Biliam Oursi dans le Mayo-Boneye, à une quarantaine de kilomètres au nord de Bongor, au Mayo Kebbi Est.



À l’origine des violences, une bagarre a opposé samedi 17 juillet deux jeunes, l’un de Oursi, canton Koumi, et l’autre de Koumakaya dans le canton Toura, autour d'un jeu de cartes, le jour du marché hebdomadaire.



Le jeune de village Oursi a poignardé mortellement à quatre reprises celui de Koumakaya qui a trouvé la mort sur place. Alerté de la mort de leur fils, les parents ont engagé le combat. En voulant disperser l'attroupement, un élément des forces de l’ordre a tiré en l’air. Une balle perdue a atteint le grand frère du défunt. Il a été transporté à l’hôpital où il a succombé.



Les corps des deux frères ont été ramenés à Koumakaya. Très tôt ce 18 juillet 2021, les parents sont revenus pour venger leurs fils. N’ayant trouvé personnes dans le village, ils ont détruit sur leur passage des maisons et du matériel.



Trois autres jeunes ont été blessés dans les affrontements dont l'un par balle. Ils ont été transportés à l’hôpital régional de Bongor. Les deux frères défunts laissent derrière eux trois veuves et neuf orphelins.