Tchad : une mission de l'ADAC à Abéché pour inspecter la plateforme aéroportuaire

Une mission conjointe de l'Autorité de l'avion civile (ADAC), conduite par le directeur général de ladite institution, Kokoï Abderaman Dadi, et du ministère de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, séjourne depuis le 11 août 2021 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. La mission a eu ce matin une rencontre de travail avec le personnel de l'aéroport d'Abéché.



Au cours de la rencontre, le directeur général de l'ADAC a indiqué qu'il s'agit d'une mission d'inspection de la plateforme aéroportuaire. Le déplacement vise à s'enquérir des conditions de travail de la plateforme aéroportuaire d'Abéché et proposer des solutions idoines. Pour le chef de mission, la rencontre a permis aux membres de la délégation de recenser les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de l'aéroport d'Abéché en matière de sécurité et de sûreté.



Le chef de mission a pris bonne note des doléances et a promis de les transmettre fidèlement à la hiérarchie pour palier rapidement aux éventuels problèmes. Quelques chefs de services de l'aéroport d'Abéché sont intervenus pour parler de leurs difficultés sur le terrain, notamment la traversée des pistes par les militaires logés à l'intérieur de l'aéroport, le manque de tenues pour les agents de sécurité, l'écroulement du mur par l'érosion et la divagation des animaux.

Après la rencontre, des matériels de travail, composés d'appareils détecteurs manuels, de miroirs télescopiques et des fournitures de bureau, ont été remis aux responsables de l'aéroport d'Abéché par les membres de la délégation.