Tchad : une mission du SGG sensibilise sur la nouvelle constitution à Abeché

Une délégation du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) s'est rendue à Abeché, dans la province du Ouaddaï, conduite par le chef de mission, Djimet Arabi, accompagné de deux experts. La visite s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution.



L'objectif de cette mission est de présenter et d'expliquer à la population le contenu du projet de Constitution, en mettant un accent particulier sur les innovations et les améliorations des articles de cette nouvelle Constitution.



La cérémonie s'est tenue hier, samedi, en présence du Secrétaire Général Permanent de la province, ainsi que de divers responsables civils et militaires, d'autorités traditionnelles et de partenaires financiers, dont le PNUD.