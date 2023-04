Tchad : une nuit animée au marché de Mao pour la fête de Ramadan

Comme chaque année à la veille de la fête du Ramadan, le marché central de Mao est pris d'assaut par la population en quête de produits pour célébrer dignement cet événement. Cette nuit, le marché a été congestionné par les acheteurs de tous âges qui cherchent à satisfaire leurs besoins.



Pour garantir la sécurité des personnes et des biens dans ce marché très fréquenté, une force mixte a été mise en place par les autorités. Elle comprend des agents de la police nationale, de la gendarmerie, de la GNNT et de la police municipale. Cette présence a rassuré les acheteurs et leur a permis de faire leur shopping en toute tranquillité, tandis qu'elle a dissuadé les individus malintentionnés tels que les voleurs ou les profiteurs.