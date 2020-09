Tchad : une opération d'action républicaine lancée pour appuyer le processus électoral

Le président national de la coalition Fils du Tchad, Fayçal Hassan Hissen, a annoncé samedi le lancement d'une opération d'action républicaine d'appui et d'accompagnement du processus électoral.



"Cette initiative qu'on peut qualifier d'offensive civile vise à mobiliser toutes les énergies et les volontés en vue d'une participation massive des citoyens tchadiens au processus d'enrôlement sur la liste électorale, au retrait des carte d'électeurs et à la participation massive le jour des scrutins", indique Fayçal Hassan Hissen.



La coalition Fils du Tchad regroupe plus de 48 associations de la société civile. En sa qualité d'observateur accrédité de la CENI, elle relève avec beaucoup de considération le manque d'information, de communication, de formation et d'éducation civique et électorale des citoyens autour du processus électoral à venir.



"Une élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou communale, ne se limite pas seulement à la campagne électorale", relève la coalition. À travers son opération républicaine, elle entend inciter le peuple tchadien à accomplir son droit et devoir citoyen, tout en pérennisant les acquis démocratiques, la paix et la stabilité sociale.



Fils du Tchad demande à la population en âge de voter de sortir massivement lors de l'enrôlement pour la révision du fichier électoral. Elle recommande à la CENI et ses organes existants un Code de bonne conduite pour l'observation des élections et un guide de l'observateur des élections.



La coalition Fils du Tchad lance un vibrant appel aux élus locaux, aux partis politiques légalement constitués, à la société civile, la presse, aux leaders d'opinions et aux citoyens -en particulier les jeunes et les femmes- pour une véritable conscience citoyenne durant tout le processus électoral.