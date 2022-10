Tchad : une promotion de l'UNABA dédiée à l'enseignant-chercheur Mahamat Kebir Moustapha

Compte tenu de l'incapacité de l'amphithéâtre de la médecine qui ne peut que contenir que 700 personnes, les étudiants de la faculté de droit et sciences économiques, et plus particulièrement ceux du département d'administration et gestion des entreprises, ont célébré en différé la cérémonie de remise des diplômes.



Après la cérémonie des lauréats d'administration et gestion des entreprises, option gestion des entreprises, le 2 octobre, 26 autres lauréats du même département, mais d'option administration, ont reçu leurs parchemins de fin d'études professionnelles.



Au nom des lauréats, Abdramane Mahamat Abdramane a rendu un hommage mérité à cette institution qui les a accueillis durant des années. Pour lui, chaque être humain a des objectifs et des ambitions dans la vie, puisqu'en entrant dans cette université, chacun d'eux voulait obtenir un diplôme.



Le chef du département de sciences économiques et techniques d'entreprises, Moustapha Tadjadine Hassan, par ailleurs chef de service de la scolarité de la faculté des droits et sciences économiques de ladite université, a invité les lauréats à continuer les études, car ils sont l'avenir du pays.



Quant à la secrétaire générale de l'université Adam Barka d'Abéché (UNABA), Dr Mbaguedje Ndiondoh Sandrine, par ailleurs maître de conférences, elle a affirmé que cette institution scientifique, technique et professionnelle, forme les étudiants dans plusieurs domaines. Ils peuvent être utiles pour la société afin de servir avec loyauté leur pays.



Il faut mentionner que cette 6ème promotion est dédiée à l'enseignant-chercheur Mahamat Kebir Moustapha. Ce dernier a exprimé sa joie et sa reconnaissance envers les étudiants pour avoir dédié leur promotion en son nom. L'enseignant-chercheur a demandé de persévérer dans l’effort, avant de leur souhaiter plein succès dans leur vie professionnelle.