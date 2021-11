Tchad : une réunion sécuritaire à la Présidence

Le président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby, a présidé ce mercredi 23 novembre 2021, la réunion mensuelle consacrée à la sécurité sur toute l’étendue du territoire national.



Ce rendez-vous mensuel a vu la participation du vice-président du CMT, du Premier ministre de Transition, des ministres en charge de la Défense nationale, de la Sécurité, de l’Administration du territoire et de la Justice, des proches collaborateurs du chef de l’Etat, de tous les chefs militaires, des commandants des grandes formations, du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djaména et du maire de N’Djaména.



Des questions comme la recrudescence de la violence en milieu scolaire, le conflit agriculteurs-éleveurs, les conflits intercommunautaires, le rapt des enfants, le désarmement des civils, les défis de la lutte contre le terrorisme et Boko Haram, ont été passées au peigne fin. Après évaluation, il a été préconisé de poursuivre les actions en cours pour le renforcement de la sécurité et la préservation de la paix.



A l’issue de la rencontre, des instructions fermes ont été données par le président de la République pour que le calme, la sécurité et la sérénité règnent comme il se doit, et que les populations puissent vivre et vaquer paisiblement à leurs activités sur l’ensemble du territoire national, rapporte la présidence de la République.