Tchad : une session de formation sur la culture fourragère à Moundou

Plus d’une cinquantaine d’agro-pasteurs du bassin de Moundou prennent part ce 30 juillet à Moundou, à une session de formation sur la culture fourragère.



Organisée par le Centre de Formation Agro-sylvo-pastoral pour le Développement de l’Entreprenariat, dans le cadre du projet Laham Nadif, elle vise à renforcer les capacités des participants sur la chaine de valeur de la viande au Tchad, afin de contribuer à la création des emplois pour les jeunes et les femmes, en accompagnant leur insertion professionnelle dans les filières locales, viandes.



A l’ouverture des travaux, Nguéréssem Ngartossem, président du Conseil d’Orientation et de Suivi, a rappelé que la culture fourragère est l’une des activités du projet Laham Nadif, qui permet d’engraisser les animaux, avant de les mettre sur le marché.



La province du Logone Occidental étant la plus petite des provinces du Tchad, le surpâturage est monnaie courante, et les animaux manquent de bonnes herbes, pour leur alimentation.



Il a souligné que la formation vient à point nommé, pour soulager les animaux destinés à la boucherie, la filière viande étant le moteur de la croissance économique, pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté, dans un contexte de changement climatique rapide à l’échelle mondiale.



La formation durera trois jours, dont deux jours de pratique sur les sites.