Tchad : une station de carburant enfin ouverte à Laï

La ville de Laï, chef-lieu de la province de la Tandjilé, a désormais une station de carburant. La cérémonie de lancement de la vente de ses activités a été présidée par le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadji Abdoulaye Boulama.



Premier du genre dans la ville de Laï, la station Amana Petroleum est implanté pour soulager, un tant soit peu, le calvaire de la population de la Tandjilé en général, et celle de la ville de Laï en particulier, en matière de carburant.



Dans son allocution de circonstance, le maire premier adjoint de la ville de Laï s’est réjoui de l’implantation de cette station-service, avant de remercier le promoteur, Issa Mahamat, pour son œuvre salvatrice, et a ensuite invité les jeunes et les opérateurs économiques à emboîter ses pas.



Selon le gestionnaire de l’entreprise Amana Petroleum de Laï, Mahamat Ousmane Abakar, la réalisation de cette station-service a coûté plus de 500 millions de FCFA au promoteur. Pour ce faire, il demande aux autorités locales de plaider auprès de leur hiérarchie, afin d’obtenir le pétrole tchadien.



Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadji Abdoulaye Boulama, n’a pas hésité un seul instant à féliciter le promoteur, pour la réalisation de cette première station-service, et a promis de transmettre son message aux hautes instances de la République.



Après ses propos, le secrétaire général de la Tandjilé, Alhaji Abdoulaye Boulama, accompagné de ses proches collaborateurs, a coupé le ruban symbolique lançant ainsi la vente des produits pétroliers par la station Amana Petroleum.



Enfin, le promoteur Issa Mahamat a offert gratuitement quelques litres de carburant aux autorités et médias venus pour la circonstance. Au lieu de 1000 FCFA, la station-service vend un litre d’essence à 800 FCFA et 850 FCFA le litre de gasoil.