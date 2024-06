Tchad : une unité commando de la FIR appuie l'armée suite à une incursion terroriste au Lac

À la suite de l'opération Lake Sanity 2 conduite par la Force multinationale mixte (FMM) sur les territoires camerounais et Nigérian, les groupes armées terroristes Boko Haram repoussés, se sont vus déverser sur le territoire tchadien, informe l'état-major des armées dans une déclaration transmise à Alwihda Info.



Face aux actions néfastes de cette secte dans la région du Lac-Tchad, la haute hiérarchie a décidé de projeter une unité commandos de la Force d'intervention rapide (FIR) dans cette région.



Cette force spéciale, en appui aux forces de défense et de sécurité, a mené une série de manoeuvres militaires aéroterrestres et nautiques dans les localités de Litri, Kaïga-Ngouboua et Kaïga-Kindjiria.



Détails en cours.