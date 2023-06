Tchad : vague de départs à la retraite parmi les généraux de l'armée

Dans le cadre de l'application de l'ordonnance n°002 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité, un décret récent, le décret n°1602, a entraîné le départ à la retraite de 47 généraux, parmi lesquels des généraux de corps d'armée, de division et de brigade.



Parmi les généraux de corps d'armée qui se retirent de leurs fonctions, on compte Yosko Hassani Tchabi et Moussa Haroun Tirgo. Quant aux généraux de division, des noms tels que Kimto Rongar Robert, Gouara Lassou, Ngarboudjoum Medeur Jacob, Bahar Dana Douas, Hemchi Diugori Oyouma, figurent parmi ceux concernés par cette admission à la retraite. De nombreux autres généraux de brigades, dont Hassaballah Lony Orozi, Kelei Abdallah Lebine, Youssouf Guihini Dabaye, Adoum Kokoye Toké, Idriss Dokony Adicker, Youssouf Ahmat Tiera, ont également été touchés par cette décision.



Le décret prévoit que les généraux admis à la retraite recevront leurs droits de départ et leurs pensions conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur.